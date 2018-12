Pentru batranii si copiii din satele izolate de munte din zona Nehoiu-Braesti, jud. Buzau, ziua de sambata, 15 decembrie 2018, ramane una de neuitat. Oameni veseli si pusi pe fapte mari, pentru care implicarea face diferenta, le-au batut la usa si i-au umplut de bucurie si de bunatati!

Initiativa apartine unor baieti inimosi de la Clubul GTC Motorsport, sprijiniti de Kaufland Romania pentru al 3-lea an la rand, in cadrul campaniei “Umanitara Off-Road de Craciun”.

Peste 70 de masini 4X4 se catara in fiecare an pe coaste de deal greu accesibile, ajungand la familii nevoiase, gradinite, scoli si gospodarii uitate de lume, impartind 600 cadouri si pachete la 350 familii din zona.

Peste 15 tone cu produse alimentare, dulciuri, imbracaminte, incaltaminte, obiecte de igiena personala si materiale de constructii sunt puse la dispozitie de Kaufland Romania si de alti parteneri.

Satele in care ajunge convoiul umanitar sunt situate in zone greu accesibile de munte. Produsele sunt donate direct in scoli, in casele batranilor si copiilor din aceste locuri, in urma unor cercetari realiste ale nevoilor oamenilor, facute personal de organizatori.

Peste 150 de voluntari au ales sa isi petreaca ore intregi impachetand cadouri in ziua de vineri, pentru ca sambata, pe 16 decembrie, sa plece la drum in zorii zilei sa imparta bucurie celor mai putin norocosi.

Trup si suflet alaturi de echipa de la GTC Motorsport, dupa ce, de dimineata pana seara a numarat si a distribuit alimente in pungi cot la cot cu voluntarii, germana Katharina Scheidereiter, CSR Manager la Kaufland Romania, a plecat la drum impreuna cu caravana, la prima ora a diminetii.

,,Si anul acesta, de Craciun, ne gandim la cei mai putin norocosi, la batranii si copiii din satele izolate ale Romaniei. Suntem bucurosi ca putem fi din nou, pentru a treia oara, alaturi de partenerii nostri – GTC Motorsport, impreuna cu care aducem speranta romanilor din locurile in care sania lui Mos Craciun ajunge mai greu. Sau, poate, nu ajunge deloc. Masinile de teren, multi voluntari inimosi si noi, cei de la Kaufland Romania, ne-am mobilizat pentru a lumina Sarbatorile acestor batrani si copii din sate izolate de la munte”, incheie Katharina.

In foto: Katharina Scheidereiter (Kaufland Romania) & Razvan Cirap (GTC Motorsport)