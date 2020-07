Când știi că o să devii părinte începi să iei măsuri de precauție pentru a crea un spațiu cât mai sigur și mai sănătos pentru cel mic. Pe lângă ingienizarea și zugrăvirea camerelor, din ce în ce mai mulți viitori părinți încep să fie preocupați de calitatea și nivelul de umiditate al aerului, achiziționând purificatoare, umidificatoare sau aparate care combină ambele funcții.

Aerul prea uscat poate duce la înfundarea nasului, iritarea gâtului, iar în timp poate favoriza apariția sau acutizarea unor afecțiuni respiratorii, atât la copii, cât și la adulți. De asemenea, un nivel scăzut al umidității poate usca pielea și declanșa diverse eczeme. Soluția echilibrării nivelului de umiditate vine de la producătorul SHARP care a dezvoltat purificatorul de aer cu tehnologie Plasmacluster, care reglează inteligent umiditatea în încăperi.

Studiile arată că umiditatea optimă în încăperea celui mic trebuie să fie cuprinsă între 50-60%. Purificatorul SHARP are o funcție special integrată care reglează și menține nivelul de umiditate în limitele recomandate de standardele internaționale. În momentul în care umiditatea ajunge la nivelul optim, aparatul oprește funcția până la momentul în care este necesară o nouă reglare.

„Să respiri un aer uscat este un disconfort pentru oricine, mai ales pentru un un copil în timpul somnului sau dacă este răcit. Am decis săcumpărăm un purificator de aer de la SHARP pe la începutul lunii noiembrie, anul trecut. Abia îl născusem pe fiul meu. Inițial voiam să achiziționăm un umidificator, dar apoi am descoperit purificatorul de aer de la SHARP cu Plasmacluster. După câteva luni, pot să spun că suntem foarte mulțumiți de cum funcționează. Reglează nivelul de umiditate în funcție de temperatură, astfel că nu se mai simte niciodată mediul prea uscat, aerul este curățat și purificat, iar cel mic doarme foarte liniștit. În plus, aparatul este extrem de silențios, fiind poziționat chiar în camera copilului”, explică Emanuela, mama unui copil de 9 luni.

2 în 1. Umidificare și purificare în același timp cu SHARP

Tehnologia Plasmacluster este total diferită de alt etehnologii de purificarecare afirmă că folosesc ioni, întrcât emite ioni negativi și pozitivi în același timp, fără a produce ozon. Purificarea cu ioni Plasmacluster este benefică pentru organism și are loc direct în aerul din incintă, nu în interiorul aparatului.

Dotat cu sistem de filtrare ultraperformant, aparatul SHARP purifică aerul de 99,97% din alergeni, particule fine de praf, bacterii sau virusuri. Este dovedit științific faptul că Plasmacluster este eficient și împotriva a 23 de tipuri de bacterii, mucegaiuri, virusuri și alergeni și inactivează virusurile gripale, inclusiv pe cele ale gripei aviare, precum și bacteria e-coli sau virusul poliomielitei. Filtrele au o durată de viață de 10 ani, ceea ce reduce efortul financiar pentru întreținerea pe termen lung a dispozitivului SHARP.

„Sunt novice în lumea purificatorarelor de aer, dar cu toate acestea, având în vedere situația actuală, pandemia, temperaturile ridicate și faptul că avem și animale de companie, ne-am gândit că ar fi un moment bun pentru a achiziționa unul. Am descoperit tehnologia producătorului japonez SHARP, care s-a dovedit a fi cea mai bună alegere. Am ales un model pentru camera celui mic, care acționează pe o suprafață de maximum 28 mp. Echipamentul este dotat, de asemenea, cu un sistem complex de filtre, care sunt ușor de întreținut. Avemun copilmic, dar și un câineși o pisică, iar acest purificator de aer a face o treabă excepțională. Reduce mirosurile neplăcute, curăță în permanență aerul și reglează umiditatea în camere”, precizează Sebastian, tatăl unui copil de un an și șase luni.

Cum alegem un purificator pentru camera copilului?

1. Este important să cunoaștem suprafața camerei în care îl vom așeza, astfel încât să putem alege purificatorul care este cel mai eficient. 2. De asemenea, trebuie să alegem un purificator de aer care să poată inactiva poluanții specifici locuinței noastre (de exemplu, înlăturarea mirosurilor neplăcute sau a mucegaiul). De asemenea, aparatul trebuie să aibă acțiune garantată de producător împotriva virusurilor și bacteriilor. 3. Dispozitivul trebuie să folosească un sistem de filtrare HEPA – cel mai înalt standard în materie de filtrare. 4. Nivelul de zgomoteste important, în funcție de locul în care folosim purificatorul. Dacă va fi instalat în dormitor sau în camera copilului, silențiozitatea este esențială. De exemplu, purificator SHARP, pe cea mai mică setare, nici nu se aude, nivelul de zgomot fiind denumai 16 db, mai silențios decât o șoaptă. 5. Costurilede întreținere ale aparatului sunt foarte importante. În cazul SHARP, după cum spuneam, filtrele sunt considerate consumabile, dar producătorul certifică 10 ani de utilizare pentru acestea, cu condiția să fie curățate la momentul în care aparatul indică această necesitate printr-un semnal luminos.

TehnologiaPlasmacluster este folosită în 80 de milioane de aparate vândute la nivel mondial, SHARP fiind din acest motiv brandul global Nr. 1 pe piaţa aparatelor de purificare a aerului.