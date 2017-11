Un adolescent în vârstă de 16 ani s-a urcat la volan pentru a nu-şi lăsa tatăl beat să conducă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, o patrulă din cadrul Secției 10 Poliție Locală Gura Humorului, în timp ce desfăşura activităţi în cadrul unei acţiunii în baruri şi discoteci, a oprit pentru control pe raza comunei Berchișești un autoturism condus de un minor de 16 ani, din localitate. În maşină se afla ca pasager tatăl acestuia, un localnic de 50 de ani, ce emana halenă alcoolică și un alt bărbat, care a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrant, motiv pentru care, a fost încătușat.

Tatăl băiatului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Minorul de 16 ani a fost testat și el cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, acesta recunoscând faptul că, a condus autoturismul de la locuința sa spre centrul comunei deși nu posedă permis de conducere, întrucât la volan vroia să urce tatăl său, aflat sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză s-a întocmit dosar penal, minorul de 16 ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar tatăl acestuia de 50 de ani sub aspectul comiterii infracțiunilor de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.