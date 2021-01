Un consultant imobiliar RE/MAX România – parte a liderului mondial în real-estate şi franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment – a tranzacționat proprietăți în valoare de peste 8.000.000 Eur de-a lungul anului 2020, rezultat care l-a poziționat în RE/MAX Chairman’s Club – top internațional din care fac parte cei mai performanți agenți ai rețelei. De asemenea, Cristian Angheloiu se află pe primul loc în cadrul rețelei RE/MAX Romania la nivelul anului 2020, fiind și primul agent din Estul Europei care intră în top 100 mondial.

Cristian Angheloiu, care este și Broker/Owner al biroului RE/MAX Top Estate Team din București, și-a început activitatea în domeniul imobiliar în urmă cu peste două decenii.

„În 1997 am pășit pentru prima oară într-o agenție imobiliară, plin de entuziasm și de efervescența celor 16 ani. Este foarte important să îți descoperi devreme vocația, iar eu mă consider norocos pentru că am avut curajul și nevoia financiară la o vârstă atât de fragedă. Am cumulat 23 de ani în acest domeniu și afirm cu tărie că implicarea emoțională, perseverența, dedicarea, corectitudinea și eficiența sunt impetuos necesare pentru obținerea succesului, dar nu îl garantează”, a declarat Cristian Angheloiu, consultant imobiliar și Broker/Owner RE/MAX Top Estate Team.

Potrivit spuselor sale, deși a avut rezultate foarte bune în decursul anului trecut, 2020 nu a fost cel mai productiv an din punct de vedere profesional de când activează în domeniu, însă a fost mai bun decât cel precedent, chiar și cu desfășurarea dificilă a activității cauzată de restricții. Astfel, din cele 14 tranzacții încheiate de acesta în calitate de consultant imobiliar, trei au avut valori de peste 1 milion de Euro – două soluții de relocare pentru activități office / producție și o investiție de capital.

Rezultatele din 2020 i-au adus lui Cristian Angheloiu o recunoaștere internațională – intrarea în RE/MAX Chairman’s Club, fiind primul agent din România care face parte din această comunitate. Totodată, pe segmentul Comercial, acesta se află în Top 20 agenți RE/MAX la nivel global, exceptând Canada și SUA, și pe locul 80 din Top 100 la nivel mondial, incluzând Canada și SUA.

Pentru anul 2021, Cristian Angheloiu își propune o relaționare mai strânsă cu RE/MAX la nivel internațional, pentru atragerea capitalului investițional în România, precum și dezvoltarea biroului RE/MAX Top Estate Team, care a depășit în prezent 30 de agenți imobiliari. Patru consultanți imobiliari din cardul echipei sale au încheiat 2020 în Top 10 RE/MAX România, iar pentru anul acesta B/O vizează depășirea acestei performanțe.