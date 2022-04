Pas cu pas alături de delegația eparhiei în acțiunile de sprijinire a refugiaților ucraineni aflați în Bucovina de Nord

„Vrem să dovedim războiul prin pace” este unul dintre mesajele pe care, cu lacrimi în ochi, ucrainenii, dar și românii din Bucovina de Nord, îl transmit în aceste zile, alături de cuvintele de mulțumire pentru cei care le sunt alături celor afectați de conflictul militar din țara vecină.

În ziua în care credincioșii ortodocși din Ucraina sărbătoresc Buna Vestire, 7 aprilie 2022, comunitățile românești de dincolo de graniță, în cadrul cărora sunt găzduiți refugiați din zonele de conflict, s-au bucurat de primirea celui de-al optulea transport umanitar organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Delegația, din care au făcut parte și clerici de la Centrul Eparhial Suceava, a fost condusă de arhim. Iustin Tănase, consilier în cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală.

Convoiul, format din 8 autoutilitare și microbuze, a plecat în zorii zilei de la Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, centrul de colectare a donațiilor pentru refugiații din Ucraina. Mașinile au transportat 12 tone de produse alimentare de bază în zona Cernăuți-Herța, în diferite centre de cazare a refugiaților veniți din zonele bombardate ale țării.

Prin implicarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, de la declanșarea războiului din Ucraina au fost transportate în Ucraina alte peste 450 de tone de ajutoare umanitare, constând în apă, alimente, produse de strictă necesitate, medicamente, produse tehnico-sanitare, dar și bunuri destinate exclusiv familiilor cu copii – scutece, produse de igienă, lapte praf și alte suplimente nutritive, haine, pături și nu numai.

Prima oprire a convoiului umanitar a fost în satul Ropcea, raionul Storijneț, la Biserica „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”. Cu ajutorul voluntarilor și al membrilor delegației Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au fost descărcate produsele destinate sprijinirii celor care au fugit din calea războiului, cazați în această zonă prin dragostea și jertfa etnicilor români.

A urmat întâlnirea cu credincioșii Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciudei, păstorită de protoiereul Nicolae Popescu și de tatăl sfinției sale, părintele Vasile Popescu. La finalul Sfintei Liturghii din ziua Praznicului Bunei Vestiri, protosinghelul Alexandru Moroșan, director al Departamentului Farmaceutic din cadrul Centrului Eparhial Suceava, a rostit un cuvânt de învățătură, la inițiativa și cu binecuvântarea preotului paroh, prin care a adus mângâiere și nădejde în sufletele creștinilor din această comunitate parohială, greu încercată în această perioadă. Cei prezenți au apreciat faptul că frații români și-au arătat iubirea față de aproapele încă de la începutul tensiunilor militare, oferindu-le celor care au trecut granița ceai, cafea, sandvișuri, mâncare caldă, îmbrăcăminte și încălțăminte și mai ales un cuvânt bun. Apoi au fost descărcate și depozitate alimentele care vor asigura pentru o perioadă hrana celor găzduiți temporar în această comunitate.

Părintele Nicole Popescu a transmis tuturor un gând de recunoștință pentru faptul că, încă de la începutul conflictului din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost alături de frații de dincolo de graniță. Ajutoarele umanitare primite până la data de 7 aprilie 2022 au fost distribuite către centrele parohiale din Poltava, Harpov, Dnepr, Zaporoje, Nijân, Kiev, Harkiev, Lviv, Ternopil și altele. Totodată, sfinția sa a adus mulțumiri pentru darurile prin care familiile din Bucovina de Nord vor reuși să le fie alături în continuare refugiaților din zonele afectate. „Mulțumim vouă, celor care ați avut grijă de noi și nu ați uitat de românii de aici, oameni care sunt mai neputincioși, nevoiași în această perioadă, care au mai multă nevoie de ajutor. Mulțumim pentru acest sprijin pe care ni-l acordați prin Patriarhia Română, prin Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ne plecăm până la pământ înaintea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, mulțumind pentru dragostea și grija părintească pe care le are pentru noi, românii de dincoace de sârmă. Mulțumim tuturor românilor pentru dragostea și căldura cu care ne îmbrățișați în această perioadă grea.”

Copleșită de emoție, doamna Maria Andreevna Irimescu, profesor de limba franceză, română și ucraineană, și-a dorit foarte mult să vorbească cu un cleric român, fiul dumneaei fiind preot în Kiev. Ne-a povestit faptul că i-a pregătit încă de la începutul războiului o cameră acasă, dar a ales să le fie sprijin celor din zona de conflict.

În aceste zile, și Bucovina de Nord trece prin momente dificile. Tinerii români sunt ridicați de către autoritățile ucrainene pentru a fi trimiși pe front. Armata vine inclusiv în momentul desfășurării serviciilor religioase, precum slujbele de înmormântare, pentru a-i extrage pentru înrolare pe cei care îndeplinesc criteriile de vârstă, medicale etc. Părintele Vasile Popescu a mărturisit faptul că în ziua precedentă paracliserul bisericii a fost ridicat de autorități în timp ce se deplasa spre locașul de cult pentru a face focul.

Cea de-a treia oprire a transportului umanitar a fost la sediul Mitropoliei Cernăuților și Bucovinei, Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae”. După oferirea produselor, Preasfințitul Părinte Meletie, Mitropolitul Cernăuților și Bucovinei, a transmis un mesaj prin care a subliniat că prin acest ajutor sunt evidențiate dragostea, credința și jertfa poporului român. Preasfinția Sa i-a binecuvântat pe membrii delegației Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a rostit un cuvânt pentru această perioadă prepascală și le-a mulțumit tuturor pentru daruri. „Vă doresc pace și binecuvântarea lui Dumnezeu, rugându-mă ca poporul român să nu îndure nicicând ceea ce trăiesc astăzi ucrainenii. Cu durere în suflet vedem ce se întâmplă, dar în toată această groază simțim un mare sprijin din partea fraților noștri români. Suntem foarte recunoscători pentru ajutorul pe care îl primim, dar și mai mult pentru rugăciunile pe care le simțim. Granițele nu au decât o valoare administrativă, dar noi suntem o familie ortodoxă a lui Hristos. Aș vrea să vă felicit cu prilejul marii sărbători care se apropie, Învierea Domnului, spunându-vă tuturor Hristos a Înviat! Vă mulțumim pentru susținerea pe care o avem din partea voastră și simțim că astăzi suntem compătimiți și sunteți alături de noi. Vă mulțumim!”

Ajutorul umanitar trimis prin implicarea credincioșilor, voluntarilor, organizațiilor non-guvernamentale, a agențiloreconomici sau instituțiilor din România și din afara granițelor țării, a ajuns și în comuna Mahala, una dintre cele mai mari comunități de români din Bucovina de Nord.

Satul Aniței Nandriș, autoarea volumului „20 de ani în Siberia. Amintiri din viață” – mărturie a deportării și nedreptăților la care a fost supusă, alături de întreaga familie, începând cu anul 1941, găzduiește numeroși refugiați din centrul Ucrainei. Însoțiți de doamna Sorina Palamariu, primarul localităților Horbova și Bănceni, delegația eparhiei Sucevei și Rădăuților a venit și în sprijinul Casei de copii cu dizabilități neurologice grave din localitate prin donarea de pachete cu alimente pentru cei peste 50 de copii, dintre care 42 refugiați din calea războiului. În același timp, a fost alcătuit un necesar al produselor pentru copii pe care Arhiepiscopia dorește să îl organizeze în zilele următoare: alimente, apă, scutece, produse de igienă, lapte praf și alte suplimente nutritive.

Potrivit autorităților locale, până la această dată s-au refugiat în zonă peste 74.000 de cetățeni ucraineni, dintre care 24.000 copii, 500 dintre aceștia fiind orfani. Cei care au plecat din mijlocul ororilor războiului sunt cazați în școli, cămine și grădinițe, în prezent existând o nevoie acută în ceea ce privește hrana.

Școala Ostrița din raionul Herța, regiunea Cernăuți, a fost următorul popas pentru convoiul umanitar. La ora actuală, în unitatea de învățământ cu predare în limba română învață 70 de copii în clasele primare și 110 la grădiniță, în aceste zile spațiul fiind dedicat ucrainenilor din zonele Harkov, Donetsk, Luhansk și nu numai. „Pe parcursul anilor, în comuna Ostriţa s-au născut şi au învăţat personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii strămoşeşti, oameni care activează astăzi în diverse sfere ale vieţii social-politice, economice, ştiinţifice şi culturale din Ucraina, România şi Republica Moldova.”[1] Reprezentanții Arhiepiscopiei, ajutați de refugiați, au descărcat bunurile care vor fi folosite în prepararea hranei pentru cei care sunt cazați în acest loc. Doamna Olena Luniușchivna, profesoară de muzică, originară dintr-o suburbie a orașului Harkov, a povestit cum a ajuns aici, fiind recunoscătoare pentru bunătatea și căldura cu care a fost primită. Cu toate acestea, își dorește din tot sufletul ca acest război să se termine și să se întoarcă acasă. „Suntem dintr-un oraș unde sunt majoritari ruși, dar și așa, văzând câte lucruri s-au difuzat la televiziune, lumea s-a înfricoșat, a început să ne fie frică și atunci am hotărât, împreună cu soțul, să o luăm și pe mama, să plecăm din locurile acelea și să venim aici. Din păcate, mama fiind foarte în vârstă, nu a putut să vină cu noi pentru că drumul era foarte greu, a renunțat și atunci oameni de bine ne-au sfătuit să venim la această grădiniță unde am fost primiți foarte bine. Am găsit și căldură și hrană și apă să ne putem spăla. Noi am plecat de acasă cu haine groase, pentru că era frig și ne gândeam că vom merge mult timp și vom dormi prin mașină, și vom îngheța de frig, era iarnă, dar când am ajuns aici am văzut că este aproape vară, este cald și am primit haine potrivite. Și noi, la rândul nostru, ajutăm cu ceea ce putem, împreună cu soțul meu, cu tot ce este nevoie. Dar și așa, dorim să revenim înapoi acasă, să fim împreună cu familia noastră. (…) Vă mulțumim din suflet pentru ajutor, se vede că produsele sunt din România, am observat după etichetă și am auzit și de la cei din jur că multe ajutoare vin din România. Ne bucurăm tare mult și vă mulțumim. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze!”

Vasile Țurcan, primarul localității Ostrița, comună care cuprinde unsprezece sate, dintre care zece românești, a oferit delegației cărți despre școala fondată în anul 1867 – „Istoria vie a unui locaș de cunoștințe” și a vorbit despre sprijinul pe care instituția pe care o conduce, alături de alți binefăcători, îl oferă fraților ucraineni. Domnia sa le-a mulțumit tuturor românilor pentru efortul pe care îl depun în susținerea celor afectați de război, amintind totodată că în anii `40 ai secolului trecut, părinții i-au fost deportați în urma ocupării sovietice a Basarabiei și a nordului Bucovinei. „Vreau să aduc cele mai sincere mulțumiri pentru ajutorul pe care l-ați acordat încă din primele zile, pentru că nu ne-am așteptat să înceapă un asemenea război crâncen asupra Ucrainei. Ajutorul umanitar care a venit din România în centrul nostru pleacă în Ucraina în orașele distruse, unde lumea așteaptă acest sprijin. În satul nostru avem (refugiați cazați) în case private, la fiecare grădiniță de copii, zilnic

primăria având grijă de 100-150 dintre aceștia. (…) O parte rămân la noi, o parte pleacă, dar ne așteptăm la încă un val mare de refugiați și trebuie să fim pregătiți pentru că trebuie hrăniți, spălați, îmbrăcați și așa mai departe, dar să știți că ajutorul din partea României este foarte binevenit. Și cum le-am spus tuturor, ne așteptăm să câștigăm acest război numai cu pace, pentru că este distrugere, unii au rămas, alții au venit, fără case, fără nimic. Este groaznic de povestit ce se întâmplă în orașe întregi…”

Ajutoarele umanitare au ajuns și în localitatea Herța, la Liceul „Gheorghe Asachi”. Aici, delegația Arhiepiscopiei a fost întâmpinată de doamna Emilia Matei, vice-primar, care le-a prezentat oaspeților situația din această zonă, menționând faptul că nevoia hranei este permanentă, numai în incinta liceului fiind cazați în aceste zile 110 persoane cărora li se oferă trei mese pe zi. „Cele mai necesare sunt produsele alimentare și detergenții. Cu hainele ne descurcăm la momentul de față (…), dar avem nevoie de încălțăminte, pentr

u că sunt multe persoane refugiate care venit cu ceea ce erau în momentul acela îmbrăcați. Astăzi au venit (refugiați) și din alte regiuni, Harkov, Nikolaev, Herson, Donețk și Luhansk, în fiecare zi, în zona noastră ajungând numai cu trenul câte 1000 oameni. (…) Vreau să mulțumesc tuturor celor care donează și contribuie la ajutoarele pentru ucrainenii din ținutul Herța, regiunea Cernăuți. Mulțumesc românilor și celor din întreaga Europă care sunt alături de noi. (…) Răsplata va fi la Domnul pentru tot ceea ce faceți pentru noi.”

Ultimul popas al transportului prin care au fost distribuite alimente celor care se ocupă de susținerea căutătorilor de pace din zonele distruse de război ale Ucrainei a fost la Mănăstirea Bănceni. Locașul de cult, cunoscut pentru sprijinul pe care îl oferă atât copiilor orfani, cât și miilor refugiaților care i-au trecut pragul în ultima lună, oferă zilnic peste 5000 de porții de mâncare celor aflați în nevoie, zdrobiți sufletește de cele pe care le-au trăit în zilele în care orașele și locuințele le-au fost atacate și bombardate.

Încă din data de 24 februarie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a fost constituit un comitet alcătuit din clerici ai Centrului Eparhial, protoierei, exarhi și voluntari, care a identificat cele mai eficiente măsuri de sprijinire a cetățenilor ucraineni. Astfel, s-au organizat două puncte fixe de asistență social-filantropică pentru distribuirea alimentelor, direcționarea către locurile de cazare, oferirea de informații privind călătoria pe teritoriul României, precum și asigurarea asistenței spirituale pentru cei greu încercați în această perioadă, printr-un cuvânt de mângâiere și încurajare. Permanent, în punctul de trecere a frontierei Siret și în Gara Burdujeni din Suceava, voluntarii oferă ceai, cafea și mâncare refugiaților ucraineni, dar și îndrumare în găsirea celor mai bune soluții de cazare și transport. În fiecare centru sunt prezenți, în schimburi de câte 8 ore, clerici și mireni, dintre care cel puțin unul vorbitor de limbă ucraineană.

Pentru coordonarea inițiativelor de sprijin, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a lansat platforma „Uniți pentru pace”, acțiune care face parte din programul social-filantropic demarat la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Prin intermediul unitipentrupace.ro, cei care doresc să vină în ajutorul aproapelui pot ajuta financiar, pot dona alimente, găzdui sau transporta refugiați, dar se pot înscrie și ca voluntari.

Cei care doresc să se alăture acestor acțiuni umanitare sunt îndemnați să acceseze platforma de sprijin unitipentrupace.ro sau să doneze în conturile Arhiepiscopiei:

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110,

în dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004deschise la Banca Comercială Română, cu mențiunea sprijin refugiați Ucraina.

Irina

Album foto în curs de actualizare.

[1] Lucica Gostiuc, Natalia Dubeț, Istoria vie a unui locaș de cunoștințe – Omagiul complexului instructiv-educativ Ostrița la 150 de ani, 2021, p. 168.