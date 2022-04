Un tânăr preot sucevean în vârstă de 24 de ani aflat în căutarea unei soții îi cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Am aproape 24 de ani, sunt teolog și îmi doresc slujirea Sfântului Altar. Dar cum pot găsi dragostea adevărată? Am avut numai eșecuri și dezamăgiri, pun mult suflet, dar la final sunt părăsit. Cum pot găsi fata pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o? Ce ar trebui să fac? Doamne ajută! Ce rugăciuni sau canon aș putea face pentru a mă putea cunoaște, a putea fi binecuvântat de Dumnezeu să-mi cunosc omul potrivit, cel ales de EL?”, s-a adresat preotul către IPS Calinic.

”Sunt convins că dacă veți ține legătura cu părintele duhovnic, care la rândul sfinției sale se va sfătui cu alți părinți duhovnici în ceea ce vă privește, veți putea găsi o fată pe măsura dorinței dumneavoastră, dar și a statutului de preoteasă. Mult succes!”, i-a transmis înaltul prelat.