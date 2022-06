Preşcolarii de la Grădinița cu program normal nr. 8 Suceava au sărbătorit Ziua Copilului întrun cadru de poveste la centru de echitație Pe Cai la Mitoc din județul Suceava. Aici am fost primiți cu căldură de personalul specializat în creşterea cailor . Copiii au urmărit cu sufletul la gură demonstrația de călărie şi au aşteptat cu nerăbdare plimbarea cu caleaşca trasă de cai şi lecția de plimbare călare în manej. Am degustat apoi si “barabulele” făcute la disc care au fost preferatele celor mici şi am părăsit locația promitând că ne vom revedea foarte curând.