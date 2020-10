A trecut un an de când scena teatrului e mai săracă. Actrița Tamara Buciuceanu-Botez, care a devenit un simbol al comediei după interpretarea rolulului exigentei profesoare de matematică ”Isoscel”, din ”Liceenii”, s-a stins din viață la 15 octombrie 2019. Regretata actriță a pus suflet în meseria sa, dar și în căsnicia despre care a povestit rar, dar cu patos, notează click.ro.

“Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi”, a povestit Tamara Buciuceanu-Botez într-un interviu pentru revista Taifasuri, potrivit sursei citate.

