Preț scump plătit de un tânăr de 21 de ani din Ipotești după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. Un an și opt luni de închisoare are de făcut tânărul la Penitenciarul din Botoșani. El a fost identificat de polițiști condus la Secția Rurală Ipotești, unde i s-a înmânat mandatul, după care a fost trimis sub escortă la locul detenției.