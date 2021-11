Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.7 Mălini, au primit spre executare Mandatul de Executare a Pedepsei Închisorii emis de către Judecătoria Fălticeni, privind pe un bărbat în vârstă de 30 ani, din Mălini, care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 7 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.7 Mălini au identificat persoana condamnată pe raza localității Mălini și l-au condus pe bărbat la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, de unde fost condus sub escortă și depus la Penitenciarul Botoșani.