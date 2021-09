Silvicultorul Constantin Pocolin, angajat al Ocolului Silvic Crucea, va reprezenta județul Suceava la faza națională a concursului „Cel mai bun fasonator mecanic”, care se desfășoară la Iași, în perioada 6-9 septembrie. Pocolin și-a câștigat dreptul de a participa la acest prestigios concurs după ce s-a clasat pe primul loc la competiția profesională “Cel mai bun fasonator mecanic”, faza pe Direcția Silvică Suceava, care a avut loc recent, la Ocolul Silvic Breaza, după o pauză de un an de zile, impusă de pandemie. “Concursul este organizat pentru perfecționarea pregătirii continue a muncitorilor, care lucrează în activitatea de exploatare a pădurilor (fasonatori mecanici). La această acțiune au participat fasonatorii mecanici din cadrul celor 24 de ocoale silvice din subordinea Direcției Silvice Suceava”, a declarat directorul Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu.

Concursul „Cel mai bun fasonator mecanic” a devenit o tradiţie la nivelul judeţului Suceava, care s-a remarcat an de an prin rezultate excelente obţinute la competiţiile naţionale.De menționat că etapa județeană care a avut loc la Breaza s-a desfăşurat „în poligon”, într-o zonă special amenajată în acest scop și nu în pădure ca până acum. De dimineața până spre seară, fasonatorii mecanici, îmbrăcaţi corespunzător normelor de protecție a muncii, au efectuat cele cinci probe din concurs, sub atenta supraveghere şi îndrumare a unui juriu profesionist, format din reprezentanţi ai Colegiului Silvic „Bucovina” de la Câmpulung Moldovenesc. “Concursul constă în cinci probe, începând cu schimbatul lanţului, tăierea de precizie, tăierea combinată, doborâtul arborelui şi cepuitul. Scopul acestor acţiuni este de a evita, pe cât posibil, producerea unor evenimente nedorite”, a subliniat Sorin Ciobanu. Primele trei locuri au fost ocupate în ordine de Constantin Gh. Pocolin (OS Crucea), Toader Candrea (OS Dorna Candreni) și Vasile Cotos (OS Brodina). La desfășurarea concursului profesional au fost prezenți Romeo Butnaru, inspector-şef al ITM Suceava, directorul comercial al Direcţiei Silvice Suceava, Cătălin Diaconescu, precum și șeful Ocolului Silvic Breaza, Mihai Liţu.