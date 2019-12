Un autobuz cu călători a derapat și a intrat într-un cap de pod în satul Corocăiești. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, au fost implicate 8 persoane inclusiv șoferul din care 4 au fost transportate la spital cu răni. Nu sunt persoane încarcerate. Intervin pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.

