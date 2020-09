Astăzi în jurul orei 14:20, a fost anunţat, prin 112, că un autobuz, care efectua o cursă locală, a luat foc în zona compartimentului motor. Evenimentul a avut loc pe un drum comunal, de pe raza satului Poiana, comuna Zvoriştea. ”Patru călători, împreună cu şoferul autovehiculului, s-au autoevacuat în siguranţă, înainte ca flăcările să se propage la interior. La sosirea pompierilor militari, autobuzul ardea generalizat (în totalitate). Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au lichidat incendiul la ora 15:30.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic, generat de scurgeri de lichide combustibile”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.