UPDATE 2: ISU Suceava a informat că în urma accidentului din această seară în care a fost implicat un autocar din Belarus 16 copii şi un adult au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava pentru investigaţii suplimentare. De subliniat faptul că imediat după accident Primăria Dărmăneşti a pus la dispoziţie două microbuye pentru transportul persoanelor care nu au suferit leziuni la o cabană din localitatea Călineşti. La cabană se află şi un medic pentru monitorizarea celor care au fost implicaţi în accdent.

UPDATE: Un autocar plin cu copii s-a răsturnat în această seară la Dărmănești, în localitatea Dănila, în urma accidentului autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție, care implică suplimentarea echipajelor medicale necesare la fața locului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava în autocarul care s-a răsturnat se aflau 50 de persoane, dintre aceștia 43 fiind minori și șapte adulți. ISU a informat că ocupanții autocarului au suferit răni ușoare. 14 copii și un adult care se aflau în autocar au fost preluați de ambulanțe și vor ajunge la Spitalul Județean Suceava.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava informează că la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care implica suplimentarea echipajelor medicale. Asta după ce pe raza comunei Dărmănești s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un autocar cu mulți copii. La locul indicat au fost trimise o descarcarare, o autospeciala pentru transport personal și victime multiple, o ambulanta SMURD și 4 ambulante ale Serviciului Județean de Ambulanta. Din primele informații, nu ar fi persoane incarcerate.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este blocat pe DN2E85 Suceava –Siret, pe raza comunei Dărmăneşti, din cauza unui autocar care s-a răsturnat pe suprafaţa carosabilă.