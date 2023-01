Un autotren a ieșit în afara parții carosabile, pe DN17, pe raza localității Valea Putnei. Accidentul a avut loc în această dimineață iar șoferul a rămas încarcerat. La fața locului intervin pompierii militari cu două autospeciale pentru descarcerare, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ. Salvatorii intervin pentru extragerea victimei.

Conducătorul auto a fost extras din capul tractor al autovehiculului. Victima, conștientă și cooperantă, a fost predată echipajelor SAJ, care îi acorda primul ajutor medical.

„Misiunea de extragere a victimei, care avea picioarele prinse intre fiarele contorsionate ale cabinei, s-a desfășurat contracronometru”, a transmis ISU Suceava. Potrivit aceleiași surse, autotrenul s-a răsturnat pe o parte, în albia unui pârâu, iar apa s-a adunat în cabină și exista pericolul ca șoferul, prins în interior, să intre în șoc hipotermic.

În urma intervenției susținute a echipajului de descarcerare, victima a fost extrasa la timp și predată cadrelor medicale aflate la fața locului.