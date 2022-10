Sâmbătă în jurul orelor 06:42, un bărbat de 43 de ani din comuna Marginea conducea tractorul agricol ce tracta o remorca, din direcția comunei Marginea, către municipiul Rădăuți. La un moment dat, deplasându-se pe un sector de drum din afara localității, remorca în cauza a fost acroșata în partea stângă spate de autoturismul condus în aceeași direcție de către un bărbat de 39 de ani din comuna Sucevița.

În urma impactului, tractorul agricol s-a răsturnat pe partea carosabila, iar autoturismul a ajuns pe acostamentul sensului opus de mers, cu fața către comuna Marginea. De asemenea, conducătorul tractorului a suferit leziuni fizice, fiind transportat cu ambulanta la spitalul Rădăuți.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, după care li s-au recoltat probe biologice de sânge.

Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a stabilit și faptul că remorca nu este înmatriculata sau înregistrata. S-a întocmit dosar de cercetare penala privind săvârșirea infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „vătămare corporala la din culpă”.

