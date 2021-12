Un autoturism s-a răsturnat cu roțile în sus în afara părții carosabile la intersecția drumurilor Preutești cu Hârtop după ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de trafic.

ISU Suceava informează că un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Au intervenit militarii Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ.