Un autoturism „Tesla” căutat de autoritățile din Norvegia a fost găsit la un imobil din comuna suceveană Marginea. Descoperirea a fost făcută ieri, în jurul orei 21.00, în timpul unei acțiuni derulate de polițiștii de frontieră pe linia combaterii traficului de autoturisme furate din străinătate. Mașina „Tesla”, în valoare de aproximativ 250.000 de lei, a fost transportată și indisponibilizată la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. Sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

