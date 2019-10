O aeronavă Blue Air care opera zborul de la Munchen la Iași, la bordul căreia se afla președintele Consiliului Județean Suceava, a avut probleme la aterizare. Potrivit Agerpress, în noaptea de marți spre miercuri, avionul a făcut mai multe manevre în aer înainte de a ateriza pe aeroportul din Iași. După aterizare, conducerea aeroportului ieșean a anunțat că avionul a făcut un ocol în aer după ce un sistem de alarmă ar fi indicat o posibilă defecțiune la trenul de aterizare. În cele din urmă avionul a aterizat pe pista aeroportului iar pasagerii au ajuns cu bine la sol. „Un senzor de la aeronavă a arătat că sunt probleme la roata din faţă, la trenul de aterizare. Piloţii au făcut o simulare de aterizare pentru a vedea dacă sunt probleme, trenul de aterizare a reacţionat la comenzi, iar pe urmă s-a făcut aterizarea în condiţii de siguranţă. Pentru că exista posibilitatea ca acel tren de aterizare să nu fie ieşit, au intervenit toate forţele din aeroport, cât şi cele dinafara aeroportului, din sistemul de situaţii de urgenţă. Dacă ar fi fost probleme la roata din faţă, avionul se putea răsturna”, a declarat directorul Aeroportului din Iași, Cătălin Bulgariu, citat de Agerpress.

Contactat telefonic, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că în avion se aflau aproximativ 200 de persoane și că una dintre însoțitoarele de bord a anunțat că avionul nu a aterizat deoarece s-ar fi aflat o mașină pe pistă. „A fost bine totuși că s-a procedat așa pentru că nu s-a creat panică în rândul pasagerilor. Când am aterizat, fiica mea mi-a trimis un mesaj cu o captură de pe un program în care se vedea că avionul a făcut o buclă în aer înainte de a ateriza. După ce am ajuns pe pistă am văzut că erau mai multe mașini de intervenție și am înțeles că s-a activat codul roșu. În cele din urmă am aflat că ar fi fost vorba de o posibilă defecțiune la trenul de aterizare”, a declarat Gheorghe Flutur.

Președintele Consiliului Județean Suceava se întorcea de la Târgul de investiții Exporeal din Munchen.