Un băiat în vârstă de 11 ani care a încercat să traverseze pe bicicletă o stradă din Baia pe o trecere de pietoni a fost lovit de două motociclete care a trecut prin zonă una după alta. Evenimentul s-a produs miercuri seară și din fericire copilul s-a ales doar cu câteva julituri și o sperietură zdravănă. Motocicliștii au părăsit locul accidentului însă au fost identificați de polițiști în aceeași seară. Este vorba de doi tineri de 21 respectiv 23 de ani. Unul dintre aceștia nu are permis iar celălalt are permis necorespunzător categoriei. În plus motocicletele de tip enduro nu erau înmatriculate. Tinerii s-au ales cu dosare penale.