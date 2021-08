Un băiat în vârstă de 15 ani s-a înecat în această după amiază în râul Suceava, la Milişăuţi. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Rădăuți, cu o barcă pneumatică, o ambulanță SMURD B2 și o ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă). După aproximativ zece minute de la începutul căutărilor, trupul băiatului a fost găsit, recuperat și adus la mal. Personalul medical l-a preluat și a început imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire a fost declarat decesul băiatului.

La căutări au participat și persoane civile. Înainte de lansarea bărcii la apă, unul dintre civili a găsit trupul baiatului.