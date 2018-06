Un bărbat a achitat în monede o datorie de aproximativ 700 de lei la ANAF Fălticeni. Dragoș Țucla a explicat că a avut o întreprindere individuală pe care a închis-o în 2015, cînd a și primit certificatul de radiere din Registrul Comerțului. Însă, în 2017 el a primit notificări de la ANAF cum că mai are de plătit 2.250 de lei, plus penalizări de 750 de lei. Aproximativ 700 de lei le-a achitat în monede de 5,10 și 50 de bani. Gestul contribuabilului a fost comentat de ANAF Suceava astfel: „ANAF Suceava consideră că orice plată, sub orice formă legală, efectuată de către cei care au datorii la bugetul consolidat al statului este normală şi bine-venită”.

