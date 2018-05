Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu tractorul în comuna Vatra Moldoviței. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Alin Găleată, militarii Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc au intervenit în cursul zilei de sâmbătă pentru salvarea unui bărbat prins sub un tractor răsturnat în comuna Vatra Moldoviței, pe un deal din zona Trifu. Modulul SMURD, cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță B2, s-a deplasat spre locul accidentului.

Zona fiind inaccesibilă autospecialelor, salvatorii au urcat pe jos circa un kilometru și jumătate. Alin Găleată a precizat că după o intervenție dificilă și solicitantă, militarii au extras trupul bărbatului de 44 de ani, pentru care din nefericire nu s-a mai putut face nimic, constatându-se decesul.