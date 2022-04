În urma accidentului de noaptea trecută de la Sucevița, un bărbat a murit pe loc și unul, în vârstă de 47 de ani, a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat că bărbatul este în comă, intubat, cu traumatism cranio-cerebral, fracturi costale multiple bilateral, contuzii pulmonare, traumatism abdominal, fracturi la nivelul coloanei. Victima accidentului a fost internată în secția de chirurgie cu supraveghere în ATI. Reamintim că un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Sucevița astăzi în jurul orei 00:49. În urma evenimentului au rezultat două victime (bărbați) încarcerate. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul a două echipaje SAJ.

