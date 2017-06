Un şofer beat şi fără permis a fost prins de poliţişti vineri seara în timp ce circula pe un drum judeţean de pe raza comunei Hârtop. Şoferul, un localnic de 48 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere anulat din 21 aprilie 2014.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.