Sâmbătă,7 noimebrie, ora 09.50, având în vedere lista cu persoanele autoizolate de pe raza de competență, lucrătorii din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus s-au deplasat la domiciliul unui tânăr de 21 ani, din comuna Straja, în vederea verificării acestuia privind respectarea autoizolării la domiciliu.

Acesta a fost identificat la locuința sa, însă a fost depistat în timp ce lua contact în curte cu mai mulți membri ai familiei sale, acesta declarând în prealabil faptul că se autoizolează singur.

Totodată, în jurul orei 10.07, polițiștii s-au deplasat la locuința unui bărbat de 49 ani, din comuna Straja, în vederea verificării acestuia cu privire la respectarea autoizolării la domiciliu, ocazie cu care nu a fost identificat la domiciliu. Fiind contactat telefonic a declarat faptul că este în pădure la cules de ciuperci. Soția sa a fost identificată la domiciliu, aceasta fiind și ea în autoizolare.

Cei doi au fost sancționați contravențional conform Legii nr.55/2020.

