Un bărbat care și-a agresat soția a fost evacuat din casa în care locuiau. Sâmbătă seara, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin „112” de către o femeie de 32 ani, din comuna Verești, despre faptul că soțul său, de 27 ani, a agresat-o.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că în acea seară, în timp ce se aflau în apartamentul din municipiul Suceava, unde locuiesc fără forme legale, pe fondul consumului de alcool și a unor neînțelegeri mai vechi bărbatul și-a lovit soția. Femeiea, care este însărcinată, a fost găsită de polițiști în afara locuinței.

„Persoanele implicate în eveniment au fost invitate la sediul Poliției municipiului Suceava pentru întocmirea documentelor legale. S-a întocmit formularul de evaluare a riscului în urma căruia a reieșit faptul că există risc iminent și s-a emis ordinul de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, respectiv începând cu data de 27.02.2021 ora 20.35, bărbatul agresor fiind evacuat din locuință”, se arată într-un comunicat de presă.

Victima a formulat plângere împotriva soțului său, cercetările urmând a fi continuate de sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „violență în familie” și „amenințare”.