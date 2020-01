Un bărbat de 36 de ani, din Suceava, a fost reținut 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecție. În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată de o localnică de 32 de ani despre faptul că, soțul său în vârstă de 36 de ani, față de care anterior a fost emis un ordin provizoriu de protecție, bate la ușa apartamentului. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului l-au identificat pe bărbat la o distanță de aproximativ 5 metri de intrarea în scara blocului, deși pe 26 ianuarie, Secția Urbană de Poliție Burdujeni a emis un ordin provizoriu de protecție pentru soția sa. În ordin se menționa că bărbatului i se interzice să se apropie la mai puțin de 200 de metri de femeie sau de domiciliul ei. Bărbatul a fost condus la sediul poliției, unde a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante de nerespectare a ordinului de protecție provizoriu, iar în urma probatoriului administrat, s-a dispus reţinerea lui pentru 24 de ore. Individul a fost introdus în arestul poliției județene.

