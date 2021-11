Un bărbat de 57 de ani din comuna Straja a murit în chinuri groaznice după ce a fost prins într-un tocător de strujeni. Omul o ajuta pa sora sa la tocat strujeni iar într-un moment de neatenție halatul i-a fost prins în mecanismul tocătorului. Halatul a provocat ștrangularea bărbatului.Tragedia a fost sesizată la 112 de un bărbat din Straja. Echipajul SMURD sosit la fața locului nu a putut decât să constatate decesul bărbatului.

