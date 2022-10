În urma apariției unor imagini video pe rețele de socializare care surprindeau un bărbat efectuând în spațiul public acte cu conotație sexuală, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava s-au autosesizat, întocmind un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,ultraj contra bunelor moravuri”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 375 Cod Penal.

Au fost efectuate verificări în vederea stabilirii identității bărbatului și au fost desfășurate activități de cercetare penală, în cadrul raziei desfășurată la data de 29.09.2022, fiind identificat bărbatul de 58 de ani, din comuna Vadu Moldovei care a recunoscut săvârșirea faptelor.

În urma probatoriului administrat, față de barbat polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a se dispune procedural.