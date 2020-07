În cursul zilei de sâmbătă, 18 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat mai multe controale pe raza municipiilor Suceava și Vatra Dornei și comunelor arondate

În cadrul acțiunii a fost identificată o femeie de 33 ani, din Suceava, care oferea spre comercializare în Complexul Comercial „BAZAR” din municipiul Suceava produse de îmbrăcăminte inscripționate cu diferite mărci fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute. În cauza au fost ridicate mai multe produse în valoare de 11.900 lei

De asemenea, tot în bazarul Sucevei a fost identificat un sucevean de 71 ani, care deținea și vindea țigarete de proveniență extracomunitară, respectiv 220 pachete de țigări în valoare de 3.740 lei. Țigaretele au fost confiscate, iar față de bărbatul de 71 ani, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere procedurală.

În zona Vatra Dornei a fost identificată o femeie de 40 ani, din com. Panaci care oferea spre comercializare în incinta sediului unei unități economice situate în satul Coverca, din comuna Panaci, 31 pachete de țigări fără acte de provenineță.

„Persoanele au fost depistate în flagrant în timp ce ofereau spre comercializare produsele, cercetările au fost efectuate la fața locului și s-a procedat la ridicarea bunurilor în vederea examinării criminalistice, în cauză fiind întocmite dosare penale în care urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punerea în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică”(2 infracțiuni) și sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă”, se arată într-un comunicat al Poliției Sucdaeva