Autoritățile din România au confirmat în această după amiază că un bărbat în vârstă de 71 de ani din Suceava a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Persoana este internată în momentul de față sub supravegherea medicilor, având în vedere că are și alte complicații medicale. Suceveanul este al șaselea român care a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Persoana în cauză s-a întors recent din Italia, din regiunea Lombardia, în data de 28 februarie. Din primele informații, suceveanul în data de 2 martie bărbatul s-a prezentat cu febră la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava. Bărbatul a fost internat, iar testul pentru noul coronavirus a ieșit pozitiv.

În cursul zilei de astăzi, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că bărbatul a venit din Italia cu un autocar. Nelu Tătaru a declarat pentru Digi 24 că în acest caz va fi efectuată o anchetă epidemiologică, iar pasagerii din autocar care au călătorit cu bărbatul de 71 de ani vor fi plasați fie în carantină, fie în autoizolare la domiciliu.

Grupul de Comunicare Strategică a transmis în această după amiază un comunicat în care anunță, în mod oficial, că : „În această după amiază, s-a confirmat al șaselea caz de infectare cu noul coronavirus în România COVID 19. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani, care s-a întors din Lombardia în data de 28 februarie și se afla în autoizolare. Conform primelor informații din teritoriu, în data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frison unde a rămas internat. Pacientului i s-au recoltat probe, inclusiv pentru testul pentru noul coronavirus, al cărui rezultat a ieșit pozitiv. În prezent, s-a declanșat anchetă epidemiologică pentru stabilirea contacților”.