Un bărbat de 76 de ani a murit carbonizat într-un incendiu produs astăzi, în jurul orei 05.30, în casa lui din chirpici, situată în cartierul sucevean Burdujeni Sat. O nepoată a bărbatului, în vîrstă de 45 de ani, a suferit un atac de panică cînd a ajuns la fața locului. Femeia a beneficiat de primul ajutor din partea paramedicilor SMURD, iar apoi a fost transportată la spital, pentru investigații suplimentare. Incendiul a pornit de la o lumînare lăsată nesupravegheată și a distrus obiecte de mobilier, materiale textile și elemente de tîmplărie dintr-un dormitor. Flăcările s-au extins și la astereala acoperișului. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și au lichidat incendiul la ora 07.55.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating