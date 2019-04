Un bărbat din comuna Arbore are dosar penal pentru violență în familie după ce și-a amenințat soția. În cursul zilei de marți, 2 aprilie, polițiștii Postului de Poliție Arbore au fost sesizaţi telefonic de o localnică de 39 ani cu privire la faptul că că soțul ei, de 43 ani, este violent, solicitând astfel sprijinul poliției.

În urma verificărilor polițiștii au stabilit că luni după amiază bărbatul a ajuns acasă sub influența băuturilor alcoolice și în urma unor discuții contradictorii cu soția sa a devenit agresiv, amenințând-o pe aceasta. „Aplicând prevederile legale, conform Ordinului 146 din 11.12.2018, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, a reieşit că există risc iminent asupra victimei, motiv pentru care s-a emis ordinul de protecţie provizoriu prin care împotriva agresorului s-au stabilit ca măsuri, pe o perioadă de cinci zile, părăsirea temporară a locuinței și păstrarea faţă de victimă a unei distanțe minimă de 50 metri, astfel că acesta a fost evacuat din locuinţa comună”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.

De la începutul acestui an polițiștii suceveni au emis peste 40 de ordine de protecție provizorii.