Un bărbat din comuna Baia avea pregătite peste 800 de kilograme de artificii și petarde pentru a le vinde ilegal în perioada sărbătorilor de iarnă. Poliția Suceava a informat că în urma cercetărilor efectuate și prin administrare de material probator și coroborarea datelor și informațiilor obținute investigativ, cadrele I.P.J. Suceava – Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase împreună cu o grupă din cadrul S.A.S. și lucrători ai Compartimentului Pirotehnic, au pus în executare la finalul acestei săptămâni un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 36 ani din comuna Baia.

În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat cantitatea de 806 kg articole articole pirotehnice diverse categorii deținute ilegal, cu scopul de a fi comercializate. Articolele pirotehnice aveau o valoare de circa 200.000 lei au fost ridicate in vederea continuării cercetărilor.