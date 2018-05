Un bărbat de 54 de ani, din Cîmpulung Moldovenesc, s-a ales cu dosar penal, pentru că deținea ilegal o armă de vînătoare și mai multe cartușe. Potrivit Poliției Suceava, în cursul anului 1997, prin intermediul unei donații încheiate la un birou notarial din Cîmpulung, bărbatul a dobîndit arma pe care a păstrat-o la domiciliul său, fără a fi autorizat în acest sens. Astfel, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că arma nu figurează ca fiind înscrisă în evidențe, iar bărbatul de 54 de ani nu este posesor de permis de armă. Arma și cartușele au fost ridicate. Cîmpulungeanul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

