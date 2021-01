Polițiștii angrenați în planul de măsuri privind verificarea persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu în contextul prevenirii și combaterii răspândirii virusului COVID19, cu ocazia verificării efectuate la domiciliu au constatat că în data de 8 ianuarie un bărbat de 35 ani din com. Cornu Luncii, sat Sasca Mică, nu a respectat măsura izolării la domiciliu în sensul că nu a fost identificat la domiciliul său, deși avea cunoștință de faptul că trebuie să stea în izolare conform deciziei Direcție de Sănătate Publică.

Bărbatul a fost sancționat conform art. 65 lit i din Legea 55/2020 cu amendă de 1000 lei.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating