La data de 23 martie ora 14:00 Secția 5 Poliție Rurală Dărmăneşti a primit spre punere în aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în aceeași zi de către Judecătoria Rădăuţi față de un bărbat condamnat la o pedeapsă de un an închisoare pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier.

Bărbatul a fost identificat de polițiști la domiciliul său din comuna Dărmăneşti, fiind reținut, escortat și încarcerat la Penitenciarul Botoșani.