Poliția municipiului Rădăuți a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în aceeași zi de Judecătoria Rădăuți față de un bărbat de 24 de ani din comuna Vicovu de Jos, condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Bărbatul a fost identificat de polițiști la domiciliu, fiind reținut și încarcerat la Penitenciarul Botoșani.

Poliția orașului Salcea a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis în aceeași zi de Judecătoria Suceava față de un bărbat de 36 de ani din comuna Dumbrăveni, condamnat la 10 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Bărbatul a fost reținut și încarcerat la Penitenciarul Botoșani.