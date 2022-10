O femeie din comuna Fratautii Noi s-a prezentat vineri, 7 octombrie, la sediul Postului de Politie Fratautii Noi și depus o plângere scrisă împotriva sotului ei cu privire la faptul că în seara de 1 spre 2 octombrie 2022, în jurul orelor 01.00, a fost amenintata cu acte de violenta de catre acesta.

În urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul că în seara de 01/02.10 .2022, în jurul orelor 01.00, barbatul a venit acasă în stare de ebrietate și a început sa provoace scandal. Acesta și-a amenintat cu acte de violenta sotia de fata fiind și copiii acestora.

A fost audiata persoana vatamata și martorii prezenti, iar în cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infractiunii de amenintare. De asemenea, persoana vatamata a solicitat emiterea de catre lucratorii de politie a unui ordin de protectie provizoriu fata de sotul ei. În urma completarii formularului de evaluare a riscului a rezultat faptul ca a rezultat faptul ca exista risc iminent.

A fost emis ordin de protectie provizoriu de catre lucratorii Postului de Politie Fratautii Noi, împotriva barbatului pentru o perioada de cinci zile, acesta fiind evacuat de la domiciliu. De asemenea nu mai are voie sa se apropie la o distanta mai mica de 100 m de sotia sa și de copii și nu mai are voie sa ia legatura cu aceștia sub niciun canal de comunicare.