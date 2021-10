În timp ce echipajul de poliție rutieră din cadrul SR patrula pe DN 2, la ieșirea din municipiul Suceava, a sesizat că pe banda de accelerare către DN 2 de pe VO2P a avut loc un accident de circulație soldat cu pagube materiale. S-a constatat că la data de 15.10.2021, în jurul orei 19:20, un bărbat de 37 ani din comuna Tulgheș, jud. Harghita, conducea autoutilitara pe DN 2, dinspre Pătrăuți spre Suceava și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani din comuna Pătrăuți. În urma impactului a rezultat doar avarierea celor două autovehicule. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru șoferul de 37 ani, respectiv de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru șoferul de 58 de ani, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean Suceava – secția UPU pentru a i se preleva mostre biologice de sânge necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul de 58 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

