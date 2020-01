Un bărbat din Pojorâta, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, este cercetat penal după ce şi-a lovit concubina. Sâmbătă după amiază, polițiștii din Pojorâta au fost sesizați prin „112” despre faptul că la locuința unei femei de 55 ani, din comună, s-a produs un scandal pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

Din verificările efectuate s-a stabilit că femeia și un bărabat de 44 de ani sunt într-o relație de concubinaj de aproximativ 7 ani de zile, locuind la domiciliul acesteia din comuna Pojorâta.

Între cei doi s-a produs o ceartă, concubinul femeii fiind băut, acesta amenințând-o pe femeie, distrugând un ochi de geam și aplicându-i victimei mai multe lovituri cu palma.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ,,violență în familie”, ,,amenințare” și ,,distrugere”.

De asemenea, polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție față de bărbatul de 44 ani.