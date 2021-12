Duminică seara, în jurul orei 21:15, un bărbat de 29 de ani din comuna Preutești a sesizat prin 112 faptul că tatăl său în vârstă de 54 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice se manifestă agresiv la adresa sa și a soției sale.

În urma apelului patrula de poliție s-a deplasat la adresa indicată, polițiștii fiind întâmpinați ostentativ de către bărbatul de 54 de ani cu un cuțit în mână. Bărbatului i s-a solicitat să arunce cuțitul însă acesta nu s-a conformat și s-a îndreptat amenințător spre polițiști. În această situație a fost executată somația legală și un foc de avertisment în plan vertical, după care, având în vedere că agresorul se îndreapta către polițiști, aceștia au tras mai multe focuri de armă asupra sa, fiind rănit într-un picior. În dinamică acțiunii un proiectil a ricoșat și în direcția bărbatului de 29 de ani, atingandu-l superficial în zona omoplatului.

Polițiștii au solicitat echipaje medicale pentru evaluarea celor doi, fără ca aceștia să prezinte leziuni care să le pună viața în pericol.

În urma intervenției agresorul a fost imobilizat și dezarmat de cuțit.

„Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz atat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie cât și cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. De asemenea, sub coordonarea unității de parchet se efectuează și cercetări din oficiu si sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și asigurării cadrului procedural legal al utilizării armamentului din dotare”, a transmis Poliția Suceava.