Sâmbătă în jurul orelor 15.15, echipajul de politie rutiera din cadrul Politiei Orașului Gura Humorului – Compartimentul Rutier, în timp ce executa serviciul de control și supraveghere a traficului rutier pe str. Humorului, din comuna Șcheia, a oprit pentru control un microbuz care se deplasa spre Suceava.

Cu ocazia controlului, la volan a fost depistat un barbat de 25 ani, din Republica Moldova.

Întrucat conducatorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere s-a procedat la efectuarea de verificari în baza de date, ocazie cu care s-a constatat faptul ca șoferul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul Romaniei din data de 25.10.2022, pentru savarșirea unei alte infractiuni la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul cu permis neconform categoriei.

S-a întocmit dosar penal cercetarile fiind continuate de catre politiștii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Orașului Gura Humorului, cauza urmand a fi solutionata procedural.

De asemenea, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional întrucât a efectuat transport rutier public de persoane fara autorizatie, iar vehiculul a fost indisponibilizat.