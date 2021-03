ri seară Secția de Poliție Rurală nr. 13 Bălcăuți a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie de 35 ani, din com. Șerbăuți, despre faptul că soțul său face scandal la domiciliu.

La 26.03.2021, în jurul orelor 20.00, bărbatul de 44 ani, din com. Șerbăuți, pe fondul consumului de băuturi alcoolice a provocat scandal la domiciliu, împrejurare în care a lovit-o pe soția sa, însă fără a-i provoca leziuni vizibile.

Victima a refuzat transportarea la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale.

S-a întocmit formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care s-a stabilit că există risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei, fapt pentru care în temeiul articolului 221 din LG nt 2017/2003, modificată prin legea 174/2018 s-a emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile începând cu data de 26.03.2021.

În baza ordinului de protecție provizoriu, bărbatului de 44 de ani i s-a pus în vedere să păstreze o distanță minimă de 200 m fața de soția sa, să păstreze distanța minimă de 200 metri față de locuința temporară a victimei, să nu ia legătura direct sau prin telefon cu soția sa.

De asemenea, acestuia i s-a adus la cunoștință că nerespectarea/încălcarea oricăreia din masurile dispuse prin prezentul ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune conform art 32 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 cu modificările și completările ulterioare.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „Violență în familie”.

