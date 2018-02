Un bărbat din comuna Straja care a fost condamnat pentru pentru săvârșirea infracțiunii de „contrabandă în formă agravantă” a fost încarcerat la Penitenciarul Botoșani. În cursul zilei de vineri, pe numele bărbatului, cu vârsta de 39 de ani, a fost emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Rădăuți, pentru o perioadă 4 ani și o lună . Bărbatul, care nu figura ca urmărit, a fost identificat de polițiști, fiind reținut și încarcerat la Penitenciarul Botoșani.

