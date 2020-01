Un bărbat de 54 de ani din municipiul Suceava a fost depistat de polițiști în timp ce conducea autoturismul pe strada Ana Ipătescu din localitate, iar la o trecere pentru pietoni, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii pe marcajul pietonal. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere pentru 30 de zile.

