În timp ce conducea mopedul înmatriculat pe DJ 178 din comuna Ciprian Porumbescu pe un sector de drum în pantă, un bărbat de 68 de ani din comuna Drăgoiești, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a intrat în coliziune cu autoturismul condus din sens opus de o tânără de 20 de ani din județul Iași.

În urma accidentului produs vineri conducătorul mopedului a suferit leziuni ușoare.

Cei doi conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul tinerei de 20 de ani și de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 68 de ani, după care, la spital, li s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.