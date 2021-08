Duminică, 15 august, în jurul orei 19.18, în timp ce se deplasa în calitate de biciclist pe DJ 175 din comuna Breaza, un localnic de 72 de ani a căzut cu bicicleta de pe un pod.

Din evenimentul rutier a rezultat decesul biciclistului. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.