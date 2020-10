Un bărbat de 80 ani, din com. Botoșana, a condus ATV –ul neînmatriculat, pe DJ 178 E, în interiorul localității Botoșana, având direcția de deplasare spre Cacica. A pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în șanțul din partea dreapta al sensul său de mers.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui conducătorului ATV –ului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

Conducătorul auto nu posedă permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

